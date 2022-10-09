В Красноярске образовалась крупная пробка в сторону Дивногорска

Фото: t.me/zaitsev24

9 октября в Красноярске на выезде из города в сторону Дивногорска образовалась масштабная пробка. Водители, попавшие в затор, советуют красноярцам не ехать в эту сторону.

Пробка начинается на Свердловской в районе «Роева ручья» и заканчивается уже за городской чертой Красноярска. Судя по всему, в теплый выходной день горожане решили выбраться на природу.

Ситуацию осложняют и несколько мелких аварий, произошедших на пути к выезду из города. Красноярцев просят учитывать дорожную ситуацию на Свердловской при планировании маршрута.