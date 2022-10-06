В Красноярске после Нового года откроют отреставрированную школу

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске после Нового года планируют открыть школу №36. В ней проводили капитальный ремонт еще с 2021 года. На днях готовность школы проверил мэр Владислав Логинов.

Глава города отметил, что у учреждения появилось новое современное здание, был отремонтирован школьный двор. Также в школе обновили спортивные площадки.

– Достойное место на территории занял обелиск, установленный здесь в память об учениках, которые во время Великой Отечественной войны ушли на фронт и погибли, защищая страну, — это важный момент в плане патриотического воспитания школьников, — добавил Логинов.