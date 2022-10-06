В Дивногорске два автослесаря убили работодателя. Фото: СК

В Дивногорске двум мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 8 лет назад. Все эти годы преступление оставалось нераскрытым, но сыщики искали любые зацепки и, наконец, вышли на след. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в региональном следкоме.

В июле 2014 года в полицию обратился мужчина и сообщил, что у него пропал родной брат, давно на связь не выходит. 42-летнего мужчину искали долго, но безрезультатно. Наконец, сыщики получили информацию, что он с большой вероятностью убит, а причастными к этому могут быть 30-летний житель Хакасии и 32-летний житель Дивногорска (на тот момент им было 22 и 24 года).

На допросах задержанные признались и рассказали, что произошло. 8 лет назад они работали в автосервисе, который принадлежал пропавшему. Работодатель задолжал зарплату, видимо, немало. А платить отказывался. Приятели рассвирепели и стали избивать его ногами и металлической трубой. Затем погрузили в багажник машины, вывезли за 15 км от Дивногорска, задушили и бросили тело. Во время следственного эксперимента они показали на месте, как все произошло.