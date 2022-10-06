В Красноярске родился мальчик весом 540 граммов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске родился мальчик весом 540 граммов. Это событие произошло в краевом перинатальном центре в сентябре. Такие данные рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в сентябре в данном медицинском учреждении появились на свет 262 малыша. Из них мальчиков 134, девочек 128. Тройняшек в этом месяце нет, а вот двойняшек – 13 пар. Самым большим ребенком сентября стала девочка – ее вес при рождении составил 4580 граммов.

Добавим, что Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства — это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края. Здесь оказывают высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь беременным женщинам и малышам. Также профильные учреждения есть в Ачинске и Норильске.