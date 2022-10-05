Ремонт улицы Маерчака в Красноярске планируют завершить 15 октября

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске капитальный ремонт улицы Маерчака планируют завершить 15 октября. Об этом сообщают в городской администрации.

5 октября на Маерчака полностью уложили верхний слой асфальта, уже в ближайшие дни здесь смогут ездить машины, но о конкретных сроках чиновники сообщат позднее. Сейчас рабочие доделывают примыкания к междворовым проездам, монтируют освещение и дорожные знаки. Также к завершению подходит процесс благоустройства, установки светофоров и нанесение разметки.

В мэрии подчеркнули, что срок 15 октября указан в контракте. Если подрядчик нарушит его, предприятию будут начислять штрафные баллы. Если же при сдаче объекта комиссия обнаружит нарушения, подрядчику придется исправлять их за свой счет.