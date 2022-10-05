В Канске 18-летняя девушка смертельно ранила ножом женщину и выбросила ее в реку Фото: Мария ЛЕНЦ

18-летняя жительница Канска жестко расправилась с 31-летней женщиной во время застолья. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

В ночь на 3 октября обе девушки выпивали в компании знакомых в дома на улице Красная Иланка в Канске. Изрядно приняв на грудь 18-летняя девушка начала высказывать претензии старшей приятельнице. Завязалась перепалка, в итоге младшая схватила нож и буквально изрезала соперницу, после чего завернула ее в покрывало и бросила в реку.

Утром еще живую 31-летнюю горожанку нашла случайная прохожая. Пострадавшую доставили в больницу, но 4 октября она скончалась. Вскоре следователи задержали подозреваемую. В ближайшее время ей определят меру пресечения.