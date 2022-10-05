В Красноярске на 6,5 месяцев осудили истязавшего свою девушку молодого человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор домашнему тирану, истязавшему свою девушку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

28-летний парень три года жил с краснояркой. После расставания в 2021 году он начал преследовать девушку, писать сообщения с угрозами. С февраля по август 2022 года для красноярки начался настоящий кошмар: за это время он четырежды подкарауливал жертву и избивал ее. Однажды он и вовсе бросил в сибирячку металлическую цепь, после чего начал таскать ее за волосы.

В итоге тирана задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «истязание». На суде он признал свою вину и раскаялся, но от лишения свободы его это не спасло, хотя приговор оказался довольно мягким. Молодой человек проведет в колонии-поселении ближайшие 6,5 месяцев.