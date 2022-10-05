Скриншот из видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейским пришлось стрелять по колесам пьяного лихача, который пытался скрыться от погони. Об этом сообщает МВД по краю.

Погоня произошла на окраине Красноярска в Ленинском районе посреди ночи. Молодой человек выпил горячительного, усадил в старенькую «Тойоту» четверых друзей и отправился кататься по ночному городу, думая, что ночью лихачества никто не заметит.

В это время работал патруль ГИБДД, который обратил внимание на иномарку. Инспекторы попросили водителя остановиться, но тот лишь поддал газу и пытался скрыться от преследования, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения.

В итоге полицейским пришлось открыть огонь по колесам. После этого водитель остановился, но надежду избежать наказания не оставил, бросив своих друзей и попытавшись сбежать. Не вышло. Освидетельствование показало, что парень действительно пьян, в его крови оказалось более 0,5 промилле алкоголя. Более того, выяснилось, что лихач водительских прав никогда не получал.

На 21-летнего молодого человека завели сразу 15 административных дел на 13 тысяч рублей. Суд отправил его под арест на 10 суток.