Под Красноярском на сгоревшей даче нашли тело его хозяина. Фото: СК

На территории садового некоммерческого товарищества «Космос», которое расположено в Емельяновском районе, в минувшие выходные произошел пожар. Сгорел одноэтажный дачный дом. После тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшее от открытого огня тело.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, информация к ним поступила еще ночью 2 октября. Предварительно установлено, что погибший – 60-летний хозяин дома, житель Красноярска. На дачу он приехал один, чтобы провести там выходные.

Причиной пожара называют неосторожное обращение с источниками огня. Однако чтобы установить точную картину трагедии, назначены экспертизы и ведется проверка. По ее результатам станет понятно, заводить уголовное дело или нет.