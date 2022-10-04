Красноярская полиция занималась поисками пропавшего 12-летнего мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью красноярская полиция занималась поисками 12-летнего мальчика. Накануне, 3 октября, в дежурную часть обратилась встревоженная женщина и сообщила, что ее сын отправился в школу в 13 часов (видимо, учится во вторую смену), а домой не вернулся. Она попыталась выяснить, почему, но узнала, что в школе он не появлялся.

Мальчик ранее никуда не сбегал. Полиция первым делом выяснила информацию о семье – семья вполне благополучная и на учете не состояла. Были созданы поисковые группы, куда вошли полицейские и волонтеры. Ориентировку на парнишку разослали всем наружным нарядам города.

И вот нынешним утром стало известно: ребенок сам пришел домой. Жив, здоров, не пострадал. Однако инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины его поступка, было ли это обычное ребячье приключение, либо существуют какие-то проблемы.