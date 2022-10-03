В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконном вылове омуля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке задержали местного жителя, выловившего 190 экземпляров рыбы на 170 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В рамках операции «Путина-2022» полицейские остановили грузовик. В фургоне они обнаружили шесть мешком с рыбой. Всего было изъято 189 омулей и 1 сиг общей массой около 150 кг. Никаких разрешительных документов на вылов водитель не представил. Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей.

Оказалось, что рыбу сетями выловил 36-летний житель Дудинки, после чего продал тому самому водителю. В итоге на него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит до 2 лет колонии.