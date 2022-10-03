Жителя Железногорска отправили под арест за пьяный дебош в туберкулезном диспансере Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске осудили местного жителя за дебош в туберкулезном диспансере. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

21 сентября мужчина пьяный мужчина на втором этаже диспансера ломился в кабинеты, ругался матом, требовал впустить его. Вскоре агрессора утихомирили и составили на него протокол. Где мужчина нашел алкоголь, и как ему удалось напиться в медучреждении, не сообщается.

В суде железногорец свою вину признал. В итоге его признали виновным в мелком хулиганстве и отправили под административный арест на 5 суток.