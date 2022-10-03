Жителя Красноярска осудили за вымышленное преступление из-за нежелания гасить микрозайм Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили местного жителя, который выдумал преступление против него. Об этом сообщает МВД по краю.

44-летний красноярцев заявил в полицию, что кто-то оформил на него заем в микрофинансовой организации на 5 тысяч рублей. Показания он давал неуверенно, постоянно путался в своих же словах. В итоге его версия своего подтверждения не нашла. Пришлось во всем признаться.

Оказалось, мужчина выпивал с приятелем, а когда деньги на алкоголь кончились, он взял микрозайм, чтобы купить очередную порцию спиртного. Когда красноярцев пришел в себя, то не захотел гасить долг, поэтому и пошел на ложное сообщение о преступлении.

В итоге мужчину осудили, но сурово наказывать не стали. Он получил 1 год лишения свободы условно.