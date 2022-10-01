В Красноярском крае погиб работник золотодобывающей компании Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственная инспекция труда в Красноярском крае озвучила результаты проверки, организованной по факту гибели работника золотодобывающей компании, признав это несчастным случаем. Трагедия произошла на участке добычи золота «Индыглы» в Мотыгинском районе (название компании называть не станем). Водитель самосвала «Краз» привел его на ремонт.

Нужно было снять кузов. С помощью гидроподъемника водитель и механик мастерской подняли кузов на высоту метра. И пока сварщик готовил оборудование, водитель самостоятельно взобрался на раму шасси под кузов, чтобы осмотреть неисправность трансмиссии. И вот тут он случайно ногой задел за рычаг аварийного опускания кузова. В результате оказался придавлен тяжелым весом, в результате скончался.

- Основной причиной случившегося явилось нарушение работником требований инструкции по охране труда, которая запрещает выполнение ремонтных работ на автосамосвале с поднятым кузовом без предварительного укрепления кузова прочными металлическими упорами, исключающими возможность самопроизвольного опускания, - прокомментировали в региональном Роструде.