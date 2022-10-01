В Красноярском крае любителя пьяной езды оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Красноярском крае любитель пьяной езды устроил спектакль перед полицейскими. Стоп-кадр видео

В Иланском любитель пьяной езды устроил настоящий спектакль перед дорожными полицейскими, которые его задерживали. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в июле 2022 года инспекторы ДПС патрулировали улицы Иланского и заметили подозрительный автомобиль. Потребовали водителя остановиться, а тот прибавил газу, завернул во двор и припарковал машину. Сам забаррикадировался внутри. Полицейские по-хорошему предложили выйти – отказался. Тогда разбили боковое стекло.

Оказалось, что водитель сидел на заднем сидении и пытался сыграть как по Станиславскому: «я тут не причем». Его игру не оценили. К тому же от мужчины шел стойкий запах перегара. От освидетельствования он отказался, себе же во вред. Выяснилось, что в декабре 2021 года его уже ловили за рулем подшофе, лишили прав на год и оштрафовали на 30 тысяч. И вот опять. Теперь на него завели уголовное дело. Приговор – лишить водительский прав на 2 года 6 месяцев, штраф 200 тысяч в пользу государства.