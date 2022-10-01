Красноярский Поезд здоровья поедет в октябре в Курагинский и Партизанский районы. Фото: КрасЖД

В региональном минздраве озвучили график работы в октябре передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)». Специалисты центра будут работать на трех станциях Курагинского и Партизанского районов:

- Кошурниково – 22-23 октября;

- Щетинкино – 24 октября;

- Мана – 25 октября.

Передвижная поликлиника включает в себя клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения. А именно кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, аптечный пункт.

За день врачи готовы принять до 150 пациентов. График работы поезда – с 8.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. Чтобы попасть на прием, нужно взять с собой паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.

Отметим, что в составе медицинской бригады специалисты крупных краевых и федеральных центров здравоохранения.