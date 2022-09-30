В Красноярском крае сельчан расселили из непригодного жилья

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В Красноярском крае несколько семей получили новое жилье взамен непригодного для проживания. Четыре семьи проживали в аварийных домах в селах Малая Кеть и Проточный. Вместо них жители получили благоустроенные квартиры – им выдали социальные выплаты для покупки жилья.

Села Малая Кеть и Проточный находятся в Бирилюсском районе. В следующем году в этом районе ожидают переселения еще три семьи.

«Программа по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, реализуется в крае с 2020 года. За это время расселены 35 семей из Назарова, Таймырского Долгано-Ненецкого и Бирилюсского районов», – отметили в правительстве.