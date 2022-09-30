Красноярские предприятия закупили снаряжение для мобилизованных жителей региона

Фото: пресс-служба администрации

Красноярские предприятия оказали содействие в закупке одежды, амуниции, снаряжения и многого другого для мобилизованных жителей региона. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, все необходимое в ближайшее время будет передано резервистам. Сейчас купленное находится в отделении Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ).

Денежные средства выделила компания ООО «Сиал». Её поддержали и другие:

-Красноярская компания «Контех»

-Торговая сеть «Командор»

-ООО «Гриф»

-ООО «ДорСиб»

-ТК «Авиатор»

-ООО «Красноярская продовольственная компания»

-ООО «Ярск»

-ООО «КГАТП-Автомобилист»

-ООО Сибиряк

Руководство холдинга «Сибирский цемент» приняло решение о единовременной выплате в 200 000 рублей каждому мобилизованному сотруднику заводов «Красноярский цемент» и «Волна».