Красноярские предприятия закупили снаряжение для мобилизованных жителей региона

Фото: пресс-служба администрации
Красноярские предприятия оказали содействие в закупке одежды, амуниции, снаряжения и многого другого для мобилизованных жителей региона. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, все необходимое в ближайшее время будет передано резервистам. Сейчас купленное находится в отделении Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ).
Денежные средства выделила компания ООО «Сиал». Её поддержали и другие:
-Красноярская компания «Контех»
-Торговая сеть «Командор»
-ООО «Гриф»
-ООО «ДорСиб»
-ТК «Авиатор»
-ООО «Красноярская продовольственная компания»
-ООО «Ярск»
-ООО «КГАТП-Автомобилист»
-ООО Сибиряк
Руководство холдинга «Сибирский цемент» приняло решение о единовременной выплате в 200 000 рублей каждому мобилизованному сотруднику заводов «Красноярский цемент» и «Волна».