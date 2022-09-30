В части домов Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска отключат отопление 1 и 2 октября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 1 и 2 октября в части домов Октябрьского и Железнодорожного районов отключат отопления из-за ремонта подающего трубопровода на улице Новосибирской.

Как сообщили в СГК, работы будут проводиться с 6:00 субботы, 1 октября. Сварку запланировано закончить в ночь с субботы на воскресенье. На следующий день, 2 октября, специалисты будут запускать и настраивать систему.

Интерактивную карту с адресами домов, где будет отключено отопление, можно найти по ссылке.

Горячая вода будет поступать по одной трубе, из-за этого в домах с открытой схемой теплоснабжения во время слабого водоразбора может снижаться температура воды.