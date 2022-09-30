В Красноярске проходит городская военно-спортивная игра «Служу Отечеству»

Фото: Администрация Красноярска

Подобные мероприятия проводятся более 25 лет. Ежегодно осенью районные и городские военно-спортивные игры собирают тысячи учащихся школ, СПТУ и техникумов, студентов вузов краевого центра. Победители районных игр, занявшие первые места, получают право участвовать в городской финальной военно-спортивной игре.

Все участники проходят предварительные инструктажи по технике безопасности во время проведения игр, в том числе и при обращении с оружием. По традиции, в играх принимают участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 20 лет. Они создают команды по 10 человек, которые проходят несколько этапов с военно-прикладными дисциплинами, интеллектуальными заданиями и тактическими состязаниями.

От имени депутатского корпуса с началом финала игр ребят поздравил заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов Андрей Козиков. Пожелал им удачи и победы.

По словам Михаила Будникова, руководителя департамента общественной безопасности Красноярска, ребятами, которые прошли отборочные этапы и сумели попасть в финал, гордятся наставники, родители и друзья:

- Слова «патриот» и «патриотизм» сегодня приобретают особые, осязаемые значения, - отметил Будников в выступлении перед командами. – Долг каждого из нас – быть готовым встретиться лицом к лицу с врагом и победить его, показать самые лучшие свои качества. Я желаю вам победы в этой игре, быть настоящими защитниками своей Родины!

Дмитрий Басуев, глава городского Совета ветеранов Красноярска:

- Защита Отечества – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Это слова Конституции. Наши ребята – будущие защитники Отечества. Для них проведение таких мероприятий особенно важны. А подвиги, совершенные их предками во время Великой Отечественной войны, станут для молодежи примером патриотизма, любви к Родине.