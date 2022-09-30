В Красноярске электричка смяла Toyota на ЖД-переезде

Фото: ГИБДД

В Свердловском районе Красноярска электричка буквально смяла Toyota на ЖД-переезде. Как рассказали в ГИБДД, вопреки всем правилам, автолюбитель решил проскочить прямо перед составом на красный сигнал семафора. 22-летний парень, находящийся за рулем, получил серьезные травмы. Ему назначено лечение.

ДТП произошло 29 сентября около 22 часов на улице Лесников, 6Г. Toyota двигалась по транспортному проезду со стороны Лесников в сторону Свердловской. В это время к ЖД-переезду подъезжал электропоезд. Водитель решил не останавливаться и проскочить, но не успел. Машинист применил экстренное торможение.

Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку.