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В Красноярском крае к 2025 году появятся 7 крупных поликлиник, из которых 3 – в краевой столице, также будет закуплено 192 автомобиля для медиков, заменено 155 ФАПов и врачебных амбулаторий, реконструировано 14 объектов, капитально отремонтированы 73 поликлиники, участковые и районные больницы, врачебные амбулатории. Об этом заявил министр здравоохранения края Борис Немик во время заседания правительства.

В планах к 2024 году в крае открыть еще шесть центров амбулаторной онкологический помощи и переоснастить восемь сосудистых центров. Все это будет произведено по краевой гопрограмме развития здравоохранения. Планы были утверждены на последнем заседании правительства.

Помимо этого, в ближайшие три года минздрав рассчитывает увеличить расходы на льготные лекарства, санитарную авиацию, объекты капстроительства и ремонты медицинских организаций.

Финансирование программы за три года составит 298,9 млрд рублей.

Отметим, что несколько крупных поликлиник и больниц будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года. Это поликлиника в Покровском микрорайоне, палатный корпус краевого онкологического диспансера, поликлиника в селе Идринское, лечебно-диагностический корпус в Ирбее.