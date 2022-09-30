В Красноярске впервые ярмарка дачников пройдет на территории озеро-парка Октябрьский

Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу 1 октября на территории озеро-парка Октябрьский впервые пройдет ярмарка дачников и садоводов. Как рассказали в администрации, с 10 утра до 16 дня все желающие с продукцией, выращенной на своем огороде, могут принять в ней участие.

Традиционно ярмарка проводилась в сквере «Серебряный»,но после благоустройства Октябрьского озеро-парка было решено сменить место-проведения.

Все желающие смогут приобрести продукцию дачников, мясные и молочные изделия от фермеров, а также товары народных промыслов.