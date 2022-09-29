В Красноярске на острове Татышев построят беговой трек и бассейн для триатлона Фото: ИВАНОВА Диана

Власти города озвучили новые планы относительно острова Татышева. Там продолжится не только благоустройство, но и строительство спортивных объектов, которыми смогут пользоваться и горожане, и уже матерые спортсмены для тренировок.

Итак, в восточной части острова появится беговой трек на восемь индивидуальных дорожек, открытый бассейн для триатлонистов шириной 12 метров и длиной 25 метров. Также площадки для размещения тренажеров и трибуны для участников и болельщиков.

Сейчас красспорт готовится поиску подрядчика, который разработает проект, это нужно будет сделать до конца текущего года. На основе проекта будет определяться финансирование. И уже в следующем году должна начасться работа над объектами. При этом они должны будут вписаться в уже существующий ландшафт, не нарушая его.