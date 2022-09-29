Жительница Красноярска собралась проехать в Железногорск по фальшивому пропуску. Фото: МВД

Жительница Красноярска любым способом пыталась попасть на закрытую территорию Железногорска. Если иметь легально выданный пропуск, то сделать это можно без проблем (на сайте ЗАТО, кстати, черным по белому написано, как это можно сделать). Но 23-летняя девушка, видимо, живет по принципу «мы не ищем легких путей». И обзавелась фальшивым документом.

Но удача от нее отвернулась, на контрольно-пропускном пункте гражданку задержали и сдали полиции. На пропуске сотрудники увидели следы подделки: там была фотография девушки, но фамилия, имя и отчество принадлежали другой женщине. Эксперты этот факт подтвердили.

Нарушительница призналась, что подложный пропуск она приобрела в Красноярске через свою приятельницу, которая попросила за услугу 5 тысяч рублей. Уголовное дело завели по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».