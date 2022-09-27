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Общество27 сентября 2022 9:56

В Красноярском крае в деревне Турецк открывается модульный фельдшерско-акушерский пункт

Его возвели в рамках национального проекта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае в деревне Турецк открывается модульный фельдшерско-акушерский пункт

В Красноярском крае в деревне Турецк открывается модульный фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Большеулуйском районе есть небольшая деревня Турецк. В ближайшие дни там откроется модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его строительство обошлось в 4 миллиона рублей, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение». В новом ФАПе будет процедурный кабинет и кабинет приема, помещение для хранения лекарств, место для пациентов, ожидающих приема, комната для персонала, санузел, подсобное помещение.

Еще миллион рублей был направлен на приобретение современного оборудования. В Турецке (он находится в 15 километров от райцентра) сейчас проживает чуть более сотни постоянных жителей, но для них будет в ФАПе электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр, одеяло с подогревом, фармацевтические холодильники, медицинская мебель и многое другое.

В региональном минздраве сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что сейчас идет оформление всех разрешительных документов.