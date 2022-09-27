Красноярские спасатели вынесли женщину, повредившую ногу на «Столбах». Фото: служба спасения Красноярского края

Красноярские спасатели накануне, 26 сентября, выезжали в национальный парк «Столбы», чтобы оказать помощь 66-летней женщине. Возрастная туристка отправилась на прогулку, но по неосторожности повредила ногу. Самостоятельно выйти не смогла, тогда спасатели вынесли ее с заповедной территории и передали в руки ожидавшей бригаде скорой помощи.

Есть еще одна важная задача – найти мужчину, который пропал 23 сентября в Емельяновском районе. 66-летний грибник отправился в лес недалеко от платформы Рябинино. И не вернулся. Родные и близкие забили тревогу. Пошли уже четвертые сутки, но пока результатов нет. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали 4 квадратных километра лесного массива, 45 км лесных дорог. Следим за информацией.