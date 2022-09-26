В Красноярском крае нескольких жителей поймали на незаконной охоте

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае задержали несколько человек, которые попались на незаконной охоте. Двоих мужчин инспекторы поймали в Березовском районе: охотники подстрелили марала, на которого сейчас запрещена охота. Еще один стрелок попался на охоте в закрытом красноярском заказнике.

Охотники из Березовского района попали в поле зрения инспекторов, когда возвращались с промысла на автомобиле. Сотрудники остановили мужчин, и обнаружили у них в багажнике тушу марала, а также оружие и патроны. Полиция изъяла и авто, и огнестрелы, а самим охотникам сейчас грозит уголовное преследование.

Еще одного мужчину задержали в заказнике «Красноярский». Инспекторы увидели автомобиль, который тот припарковал неподалеку, а позже нашли самого охотника на закрытой территории – с заряженным «Тигром» наперевес. Мужчина пояснил, что ошибся территорией: поскольку он не успел никого подстрелить, в его отношении инспекторы ограничились административным протоколом.