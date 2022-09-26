С начала года в Красноярском крае построено 912 тысяч квадратных метров жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за восемь месяцев текущего года было построено и сдано 912 тысяч квадратных метров жилья. Если сравнить с показателями аналогичного периода прошлого года, цифры значительно выше – на 43%. Такую статистику приводит министерство строительства края, при этом уточняет, что высока доля индивидуального жилого строительства. Так, из общего указанного количества 433 тысячи квадратов – это как раз категория частных домов и коттеджей. Немногим более – 479 тысяч квадратов – это многоквартирные дома.

Всего же в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до конца текущего года в регионе планируется сдать и ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона 320 тысяч квадратных метров жилья. В минстрое добавили, что в этот показатель входят и дома, которые возводятся по программе переселения, и дома для обманутых вкладчиков, пострадавших от махинаций при долевом строительстве. А также квартиры для бюджетников и дома для тех, кто лишился крыши над головой при пожарах в мае 2022 года, а таких более сотни.