В Ачинске сотрудники ГИБДД остановили водителя, перевозившего заряженный травмат

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Ачинске дорожные полицейские остановили 45-летнего водителя на Land Rover в рамках мероприятия «Арсенал» (выявление и пресечение фактов нарушения правил перевозки оружия и патронов к нему – прим.ред.). В ходе осмотра машины нашли заряженный травматический пистолет. Как сообщили в пресс-службе МВД, ачинец вез оружие в багажнике, в спортивной сумке.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему». Ему предстоит оплатить штраф в размере до полутора тысяч рублей.