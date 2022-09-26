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Общество26 сентября 2022 6:53

В Ачинске сотрудники ГИБДД остановили водителя, перевозившего заряженный травмат

45-летний мужчина вез его в спортивной сумке, лежащей в багажнике
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Ачинске дорожные полицейские остановили 45-летнего водителя на Land Rover в рамках мероприятия «Арсенал» (выявление и пресечение фактов нарушения правил перевозки оружия и патронов к нему – прим.ред.). В ходе осмотра машины нашли заряженный травматический пистолет. Как сообщили в пресс-службе МВД, ачинец вез оружие в багажнике, в спортивной сумке.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему». Ему предстоит оплатить штраф в размере до полутора тысяч рублей.