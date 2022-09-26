В Мотыгинском районе введен режим ЧС после обрушения моста под грузовиком

Фото: ЧП Красноярск

В Мотыгинском районе Красноярского края введен режим «Чрезвычайная ситуация» из-за внезапно рухнувшего моста под грузовиком. Как сообщают в пресс-службе КГКУ «Спасатель» разрушение произошло на мосту через реку Малая Слюдная. Сейчас там нарушено автомобильное сообщение.

Напомним, что 25 сентября мост, ведущий к поселку Мотыгино рухнул под тяжестью самосвала. Многотонный Mercedes буквально повис над рекой, проломив конструкцию.

Отметим, что на подъезде к мосту стоит знак с ограничением по массе до 20 тонн. Сколько весил грузовой автомобиль, будут выяснять компетентные органы.

Для мотыгинцев это все сулит серьезные проблемы, ведь мост был единственным связующим звеном их небольшого поселка с внешним миром.

Учитывая этот факт, в КрУДор пообещали, что восстановительные работы начнутся с 26 сентября, а пока специалисты обустраивают объезд для автотранспорта.