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Общество25 сентября 2022 4:27

Байкеры и полицейские закрыли мотосезон в Красноярске

Они устроили зрелищное представление для тех, кто стал зрителями
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Байкеры и полицейские закрыли мотосезон в Красноярске. Фото: ГИБДД Красноярск

Байкеры и полицейские закрыли мотосезон в Красноярске. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярске состоялось закрытие мотосезона. Его участниками стали байкеры и сотрудники мотовзвода полиции.

Гости события стали свидетелями яркого шоу на острове Татышев. Кстати. обычно локацией была площадка возле спортивного комплекса «Платинум Арена».

Представители мотоклубов проехались с флагами и исполнили захватывающие дух трюки. Также организаторы порадовали гостей конкурсами и выступлениями музыкантов.

Затем колонна байкеров в сопровождении сотрудников полка ДПС проехала по всему городу.