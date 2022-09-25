Байкеры и полицейские закрыли мотосезон в Красноярске. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярске состоялось закрытие мотосезона. Его участниками стали байкеры и сотрудники мотовзвода полиции.

Гости события стали свидетелями яркого шоу на острове Татышев. Кстати. обычно локацией была площадка возле спортивного комплекса «Платинум Арена».

Представители мотоклубов проехались с флагами и исполнили захватывающие дух трюки. Также организаторы порадовали гостей конкурсами и выступлениями музыкантов.

Затем колонна байкеров в сопровождении сотрудников полка ДПС проехала по всему городу.