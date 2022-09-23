Красноярцев зовут на городской субботник

Фото: мэрия Красноярска

В эту субботу в Красноярске пройдет общегородской субботник. Жителей зовут убраться в своем дворе, возле офиса или в каком-нибудь другом месте. Для тех, кто горит желанием очистить город, но не знает, с чего начать, в мэрии опубликовали список мест для общегородской уборки.

В Свердловском районе жители выйдут на субботник к бывшему клубу «Планета Красноярск» на Предмостной, а также почистят набережную. В Ленинском районе субботник пройдет в сквере на Рейдовой, 49, а также возле скверов Юбилейный, Одесский и Солнечный.

Жителей Кировского района приглашают на уборку на Кутузова, 83а, 87а и 87б, и в сквере Гриболева на Шелковой. В Октябрьском районе будут убирать район Красивого берега – там часто мусорят безответственные отдыхающие.

В Железнодорожном районе уборка пройдет на берегу реки в районе Заводской, 2-4 – там в следующем году хотят благоустраивать набережную. В Центральном районе жителей зовут на зеленые зоны острова Отдыха, а в Советском районе субботник пройдет на берегу Енисея вдоль проспекта Ульяновский.