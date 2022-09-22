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Происшествия22 сентября 2022 15:48

В Хакасии поймали банкира, который сливал данные клиентов страховщикам

Его разработкой занимались ФСБ и служба безопасности
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане поймали сотрудника банка, который передавал данные клиентов страховой компании. Его поимкой занимались сотрудники ФСБ вместе со службой безопасности учреждения – сообщается, что мужчина работал в «Азиатско-Тихоокеанском Банке».

Силовики отметили, что сведения, которые сотрудник передавал страховщикам, содержали банковскую тайну. Компанию интересовали сведения о кредитах клиентов, чтобы предложить им услуги по возврату страховок по кредитным договорам.

Сейчас полиция по материалам ФСБ завела уголовное дело. Банкиру грозит преследование сразу по двум статьям – о разглашении банковской тайны и неправомерном доступе к компьютерной информации.