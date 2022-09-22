На западе Тувы произошло землетрясение

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В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,5. Толчки начались в 3 часа дня по московскому времени к западу-юго-западу от Кызыла. Очаг находился в 312 километрах от региональной столицы, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 45 километрах от села Бай-Тал. Сейсмологи отмечают, что от новое землетрясение отделяет немногим более сотни километров от очага сейсмоактивности, которая сохраняется на юго-западе Тувы с середины лета.

Первая волна землетрясений прошла по Туве 29 июля: тогда на границе с Монголией произошли толчки магнитудой 5,9. За землетрясение последовала серия афтершоков, и колебания продолжаются до сих пор.