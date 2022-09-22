В парке 400-летия Красноярска участники международного форума «Леса России» высадили рябины и яблони

Фото: Юлия КОВАЛЬ

22 сентября в парке 400-летия Красноярска прошло мероприятие лесовосстановительной акции «Сохраним лес». Более 50 участников первого международного форума «Леса России» разбили на участке символический сад из рябины и яблонь.

Высадить деревья приехали не только форумчане, но и Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков, представитель Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов, заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Владимир Креч, а также руководитель акции, генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

- Рябина и яблони не самые главные лесообразующие породы в Красноярском крае, но для городского парка они подходят лучше всего. Поэтому в рамках акции было решено подарить такой небольшой красивый сад, символизирующий первый форум «Леса России» в Красноярске, - рассказал журналистам Александр Панфилов.

Александр Панфилов Фото: Юлия КОВАЛЬ

В свою очередь замминистра лесного хозяйства края Алексей Большаков отметил, что основная задача этой акции, максимально привлечь общественность, жителей к сохранению и улучшению нашей природы. Прививать заботу о мире подрастающему поколению. Акция проходит в разных городах, деревья высаживают как взрослые, так и дети.

Алексей Большаков Фото: Юлия КОВАЛЬ

- У нас есть давние точки соприкосновения с министерством и агентством лесного хозяйства РФ. В первую очередь это борьба с лесными пожарами, лесовосстановление, лесоустройство. Налаженное взаимодействие работает уже давным-давно. За последний год, хочу отметить, что уровень наших отношений вышел на принципиально новый уровень. Сегодня перед нами стоят одинаковые задачи - закупка техники, оборудования, продолжение цифровизации наших отраслей. И здесь нам без обмена опытом просто никуда. Поэтому работаем активно и в разных направлениях, - подчеркивает заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Владимир Креч.

Владимир Креч Фото: Юлия КОВАЛЬ

Напомним, что «Сохраним лес» - ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые её провели в 2019 году. За три года участники высадили более 150 млн деревьев. Экологическая инициатива стала самым масштабным лесным проектом в России. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Цель этого года – высадить ещё 70 млн деревьев по всей России.