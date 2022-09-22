В Красноярском крае еще три села получили мобильную связь

МегаФон стал первым оператором, который запустил голосовые звонки и высокоскоростной мобильный интернет 4G в селах Ивановка Ермаковского района, а также Локшино и Михайловка Ужурского района.

В общей сложности в трех поселениях живут более 2 тысяч человек. До недавнего времени жителям этих сел едва хватало сигнала для отправки смс-ок, а чтобы позвонить родным приходилось бежать к таксофону. Сейчас, когда стала доступной даже видеосвязь, сельчанам будет намного комфортнее общаться с близкими, решать рабочие вопросы, получать дистанционное образование, пользоваться услугами государственных порталов и систем, смотреть фильмы или совершать онлайн покупки.

Благодаря объединению усилий министерства цифрового развития, районных администраций и оператора связи все больше жителей малых сел и деревень региона могут наравне с горожанами пользоваться любыми цифровыми сервисами и услугами.

Говоря о работе краевой госпрограммы «Развитие информационного общества», министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин подчеркнул:

- В этом году за счет краевого бюджета услугами связи будут обеспечены 25 малых сел и деревень из 18 районов края, в трети из них сеть уже запущена. Благодаря слаженной работе всех участников проекта, мы реализуем краевую программу с опережением сроков. Важно, что операторы связи понимают важность задачи по устранению цифрового неравенства, и несмотря на то, что строительство в отдаленных селах зачастую связано с логистическими трудностями, оперативно строят и запускают новые базовые станции, в том числе благодаря активной организационной поддержке районных администраций.

Как отметили специалисты МегаФона, с начала года оператор впервые обеспечил мобильной связью уже 9 небольших поселений края. Телеком-инфраструктура всех проектов была подготовлена и реализована в максимально сжатые сроки, с учетом особенностей рельефа населенных пунктов и рассчитана на то, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Каждая из базовых станций дает уверенный сигнал не только на всей территории села, но и на ближайших участках автотрасс.

Андрей Ким, директор Красноярского регионального отделения компании уверен, что цифровизация даст местному населению еще больше возможностей для развития:

- Каждое из малых сел, которые мы обеспечили связью, имеет свои особенности, свой потенциал. Здесь развивается лесозаготовка, как в Ивановке, растут фермерские хозяйства, как в Локшино. Есть прекрасные возможности для туризма, как в Михайловке, где расположены живописные озера и родник «Белый брод», который является памятником природы краевого значения. Я уверен, что это новые возможности для развития всех этих направлений, и конечно же более комфортные условия для работы, отдыха и связи с внешним миром.