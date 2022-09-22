В Красноярске в школах через автоматы продавали запрещенные сладости и напитки. Фото: прокуратура

В нескольких школах Красноярска через автоматы продавались запрещенные сладости и напитки. После проверки прокуратура города потребовала устранить нарушения.

Начнем с того, что в детских образовательных учреждениях для организации дополнительного питания разрешается продажа продуктов через вендинговые аппараты. Но есть санитарные нормы, которые определяют ассортимент продукции, предназначенной для несовершеннолетних. Они должны быть безопасны для подрастающего организма.

Что же показала проверка? В некоторых автоматах нашли сухарики «Кириешки», жевательные конфеты, шоколад, попкорн, черный чай «Fuzetea» и другие продукты. Это в школах. А в спорткомплексе «Солнечный» продавали чипсы, газировку, жевательный мармелад. В списке нарушителей СШОР «Красноярск», Детская школа искусств №8, Красноярский краевой Дворец пионеров, Дворец культуры Железнодорожников.

Прокуратура просил всех руководителей учреждений образования, культуры и спорта проверить ассортимент продуктов в вендинговых аппаратах.