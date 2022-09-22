В Красноярске на улице Шахтеров начали бурить скважины под будущее метро Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полным ходом идут работы по подготовке к строительству метро. Точнее продолжению строительства, поскольку известно, что под землей в законсервированном виде находится около четырех уже проложенных километров подземки.

Горожане могут наблюдать, как специалисты берут пробы грунта там, где появятся станции метрополитена. Так, начались работы на улице Шахтеров. Gornovosti сообщают, что перекрывать улицу не станут, рабочие будут огораживаться локально и выставлять знаки.

Добавим, то работы на площади Революции завершаются, там взяли грунт из 21 скважины и направили в лабораторию. Затем пробы будут брать от автомоечного комплекса по улице Молокова 72\2 и до русла реки Качи в районе улицы Конституции.