Красноярские ревизоры не смогли расплатиться безналом в некоторых автобусах

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске прошел рейд проверяющих по автобусам с безналичной оплатой проезда. Специалисты проверили маршруты № 6, 23, 30, 52, 58, 64, 78, 87, 92 маршруты. В двух из них, 58 и 87, терминалы не работали, и перезагрузка устройства ситуацию не исправила.

– В связи с нарушением перевозчиком условий муниципального контракта, ему было направлено уведомление о необходимости устранения нарушения в кратчайшие сроки. В остальных автобусах терминалы работали исправно, – отметили в администрации.

При этом чиновники отметили, что в Красноярске растет число безналичных транзакций в общественном транспорте. Только за август красноярцы заплатили безналом за 2,5 миллиона поездок. В мэрии ожидают, что из-за скидки в 8 рублей для держателей карт «МИР» популярность безналичной оплаты вырастет еще больше.