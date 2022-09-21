Дизайнер Артемий Лебедев назвал Красноярск своим любимым городом в России

Артемий Лебедев Фото: Иван МАКЕЕВ

Дизайнер Артемий Лебедев после посещения Красноярска назвал его своим самым любимым городом России и вновь сравнил его с Новосибирском. Об этом он сообщил в новом видео на YouTube.

Блогер отметил множество хороших ресторанов, куда вошли Tunguska и Fresco, лестницу на Торгашинский хребет и обустройство острова Татышев. При этом, Лебедев остался недоволен малым количеством хороших гостиниц. По его мнению, Красноярску явно этого не хватает.

Артемий подчеркивает, что в Красноярске есть куда сходить и на что посмотреть, в отличии от соседнего Новосибирска, где «делать абсолютно нечего, если у вас там нет деловой встречи или личных контактов».