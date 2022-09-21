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Общество21 сентября 2022 5:06

В Красноярске не стали заводить уголовное дело против девушек, станцевавших на ротонде 75-летия Победы

Проверка проводилась по статье «реабилитация нацизма»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: mira1.ru

Фото: mira1.ru

В Красноярске следователи не стали заводить уголовное дело по статье «реабилитация нацизма» в отношении полуголых девушек, станцевавших на пилоне внутри ротонды 75-летия Победы. Как рассказали в СК, экспонат выставки Музейного центра на площади Мира не является символом воинской славы, а девушки не собирались его осквернять.

Напомним, что скандал разгорелся в июле 2022 года. Несколько полуобнаженных девушек устроили танцы на пилоне внутри арт-объекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Танцовщицы засняли все свои действия на видео. Их заметили прохожие, которых танцы в ротонде Победы возмутили и они вызвали полицию.