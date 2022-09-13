Житель Томска пытался вылететь в Красноярск с гашишным маслом. Фото: УТ МВД по СФО

Транспортные полицейские задержали 41-летнего томича, который пытался провезти в Красноярск запрещенное вещество. Об этом сообщает транспортное МВД по СФО.

Мужчина, как ни в чем не бывало, зашел в здание аэропорта и сдал багаж на ленту. Содержимое чемодана сразу же вызвало у сотрудников вопросы, после чего пассажиру пришлось вместе с двумя полицейскими пройти в отделение.

Томич признался, что пытался провезти «спиртосодержащую жидкость с запрещенным к провозу веществом». В полиции рассказали, что таким веществом было гашишное масло.

Таким образом, улететь в Красноярска у мужчины не получилось, в его отношении завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств».