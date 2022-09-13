В Красноярске будут судить семейную пару из Александрова за продажу несуществующих щенков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске предстанут перед судом 29-летняя девушка и 30-летний мужчина из Владимирской области, продававшие несуществующих породистых щенков. Об этом сообщает МВД по краю.

Жители города Александрова размещали в интернете объявления о продаже щенков йоркширского терьера. За каждую собачку они просили 8 тысяч рублей. Когда к ним обращались потенциальные покупатели, девушка по запросу показывала фотографии щенков, скаченные из сети.

За щенков обвиняемые просили предоплату, после получения которой, исчезали. Всего на счету пары 5 подобных случаев. Среди пострадавших – жители Красноярского, Краснодарского и Алтайского краев, а так же города Кемерово. Но раскрыть предприимчивых александровцев удалось именно красноярским полицейским.

В отношении мужчины и девушки завели уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы уже утверждены прокуратурой. Суда супругу будут дожидаться в СИЗО.