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Общество13 сентября 2022 4:00

Красноярск занял 13 место по озеленению в рейтинге крупных городов России

Всего в исследовании участвовало 16 городов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярск занял 13 место по озеленению в рейтинге крупных городов России

Красноярск занял 13 место по озеленению в рейтинге крупных городов России

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск вошел в число аутсайдеров по озеленению среди городов России. Рейтинг составил «Роскосмос» совместно с дочерней компанией «ТерраТех».

В основу исследования вошли космические снимки с группировки аппаратов Канопус-B. Специалисты выполнили визуализацию городских зон, опираясь на свод правил градостроительства. По норме, в мегаполисах на одного жителя должно быть не меньше 10 м2 зеленых зон и не меньше 6м2 в жилых районах.

Как итог – Красноярск оказался в числе худших. Менее озелененными мегаполисами РФ оказались лишь Санкт-Петербург, Омск и Краснодар. Больше всего зелени в Перми, Екатеринбурге и Уфе. Подробнее по ссылке.