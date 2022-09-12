Жителей Красноярского края зовут на IT-диктант в День программиста

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края зовут принять участие в IT-диктанте. Участникам предстоит пройти тесты разной сложности, так или иначе связанные с высокими технологиями. В диктанте могут встретиться как вопросы из основ работы с компьютером, так и продвинутых знаний вроде блокчейна.

Диктант пройдет завтра, 13 сентября, и приурочен ко Дню программиста. Он всероссийский, и пройдет не только в Красноярском крае. Примечательно, что стобалльникам диктанта обещают приз – промокод на 100 тысяч рублей на обучение в сфере IT.

Призы для участников подготовил партнер проекта – образовательная платформа «Нетология». Промокоды на 100 тысяч получат трое лучших участников, причем победителей среди стобалльников будут выбирать в различные временные промежутки – с 0.00 до 07.59, с 8.00 до 15.59 и 16.00 до 23.59 по мск. Призы вручат тем, кто справился с тестом за наименьшее количество времени.