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Происшествия12 сентября 2022 13:36

Мотоциклист вылетел под колеса грузовика по дороге в Красноярский край

Лихач устроил аварию и скончался до приезда медиков
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

Лихач-мотоциклист устроил ДТП по дороге в Красноярский край и буквально залетел под колеса грузовика. ЧП произошло на Александровском тракте, и момент аварии попал на регистратор грузовика. Судя по всему, шансов у мотоциклиста выжить не было никаких.

Авария произошла утром, около половины девятого: мотоциклист на «Ямахе» на полной скорости мчался по трассе, и в какой-то момент не успел затормозить перед потоком машин впереди. Он врезался в «Камри», после чего мотоцикл вынесло на встречку.

По встречной полосе в сторону Иркутска в этот момент ехал грузовик «Вольво»: мотоциклист буквально влетел лоб в лоб под грузовик. Он полученных травм лихач скончался до приезда скорой помощи. Сейчас на месте работает полиция.