Жительница Зеленогорска лишилась 39 000 рублей, пытаясь купить крупную партию клубники в интернете

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Зеленогорска стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести крупную партию клубники по-дешевке. Как рассказали в МВД, женщина потеряла 39 000 рублей.

Еще в июне жительница Зеленогорска наткнулась на объявление в интернете – килограмм клубники всего за 100 рублей. Долго не раздумывая, женщина договорилась с «фермером» из Краснодарского края и заказала партию на сумму 11 000 рублей. Затем продавец, сославшись на проблемы с доставкой, предложил приобрести партию по-крупнее, с доплатой, конечно же. Так сибирячка перевела ему еще 20 000 рублей за ягоду и 8000 за более удобный способ транспортировки.

Но на этом «фермер» не успокоился и попытался вытянуть еще 15 000 рублей, на этот раз взаймы, сообщив, что за помощь он отгрузит еще бОльшую партию клубники.

Женщина поняла, что нарвалась на мошенника и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по статье «мошенничество».