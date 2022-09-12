Более 5000 красноярцев посетили продовольственный фестиваль «Городская ярмарка»

Организаторы ярмарки порадовали посетителей и веселой развлекательной программой: на площади работали тематические фотозоны Фото: ИВАНОВА Диана

В прошедшую субботу, 10 сентября, на Театральной площади Красноярска состоялась вторая в этом году «Городская ярмарка». На фестиваль со своей продукцией приехали более 40 участников – крестьянско-фермерские хозяйства Березовского, Сухобузимского, Емельяновского, Манского районов, фермеры из Минусинска, Дивногорска, Сосновоборска, Ачинска, а также из Алтайского края и Хакасии.

Посетители ярмарки смогли приобрести хлебобулочную и молочную продукцию, мясные деликатесы, колбасы, мед, дикоросы, северную и морскую рыбу, сыр. Также можно было приобрести травяные сборы, свежий кедровый орех, знаменитое сибирское варенье из молодых шишек и продукцию садоводов, выращенную на приусадебных участках. Ремесленники привезли изделия из дерева, кухонную утварь, плетеные корзины и игрушки, авторские керамические изделия, аксессуары и украшения.

Ремесленники привезли изделия из дерева, кухонную утварь, плетеные корзины и игрушки Фото: ИВАНОВА Диана

– Мероприятие посетило более 5 тысяч горожан. Благодаря такому формату, фермеры и малые хозяйства имеют возможность представить свою продукцию, а горожане – купить свежие продукты по низким ценам, без посредников, – отметила заместитель главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Ирина Антипина. – В дальнейшем мы планируем проводить городские ярмарки ежемесячно.

Организаторы ярмарки порадовали посетителей и веселой развлекательной программой: на площади работали тематические фотозоны, а на сцене выступали творческие коллективы.

Собственник фермерского медового хозяйства Виталий Пчелкин Фото: ИВАНОВА Диана

– Это значимое мероприятие для местных товаропроизводителей. Мы можем здесь показать свою продукцию, что называется «лицом», дать попробовать. Очень удачно выбрано место проведения – самый центр города. Второй раз участвуем в городской ярмарке. У нас даже появились постоянные покупатели. Хотелось бы, чтобы ярмарки проводились чаще, – отметил собственник фермерского медового хозяйства Виталий Пчелкин. Такую фамилию-псевдоним выбрал себе пасечник.

Добавим, ярмарочные мероприятия проводятся по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса для поддержки агробизнеса. В 2022 году администрация города уже организовала 104 ярмарки выходного дня во всех районах города.