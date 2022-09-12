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Происшествия12 сентября 2022 7:43

В Красноярске студента-медика обвиняют в посредничестве при получении взяток

По версии следствия он искал учащихся, желающих закрыть свои долги по учебе за деньги, собирал взятки и передавал их дальше
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 21-летний студент-медик лечебного факультета КрасГМУ обвиняется в посредничестве при получении взяток между преподавателями и учащимися. Как рассказали в Следственном Комитете, парень искал студентов с долгами и предлагал им от них избавиться за определенную сумму. Затем собирал деньги и передавал их другим посредникам, которые должны были их отдать преподавателям.

По версии следствия, вся эта история происходила с августа по октябрь 2021. Студент собирал от 20 000 до 40 000 рублей, в зависимости от несданных предметов, часть денег оставлял себе, а основную сумму отдавал другим посредникам, которые должны были отдавать их преподавателям. Но, как оказалось, что те лица, которые должны были заносить взятки педагогам, этого не делали. Они просто оставляли их себе, а в зачетках и электронном журнале подделывали оценки и подписи.

Уголовные дела в отношении 10 студентов, обвиняемых в покушении на дачу взятки должностному лицу, находятся в суде на рассмотрение, а дело 21-летнего посредника, по статье «покушение на посредничество во взяточничестве в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» туда только отправится.